Governo do Acre rebate dados do TCU sobre obras federais paralisadas no estado; veja nota

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), rebateu nesta segunda-feira (6), as informações divulgadas em reportagens sobre obras federais paralisadas no estado.

O levantamento, realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), apontava que o Acre fechou o ano de 2024 com 136 obras paralisadas, colocando o estado na 25ª posição no ranking nacional.

De acordo com a nota oficial emitida pela Seop, os dados apresentados são desatualizados e não refletem a realidade atual das obras no estado.

O secretário de Obras Públicas, Ítalo Almeida Lopes, destacou que o levantamento do TCU foi realizado em abril de 2024 e inclui, em sua maioria, obras sob responsabilidade de prefeituras municipais e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), um órgão federal.

Entre os exemplos citados na nota está o novo bloco da Unidade Penitenciária Feminina de Rio Branco, que já foi entregue no último dia 30 de dezembro, contrariando as informações de que estaria paralisado. Além disso, a construção da Nova Maternidade de Rio Branco segue em ritmo acelerado, com a conclusão da primeira etapa prevista para o primeiro semestre de 2025.

A Seop também enfatizou o marco histórico alcançado em 2024, com a maior execução financeira de recursos federais já registrada no estado. A secretaria contribuiu diretamente com R$ 36 milhões e colaborou com outros órgãos governamentais para fiscalização e avanço das obras, que somaram mais de R$ 100 milhões no total.

“O estado tem avançado nas obras e gerado trabalho e renda para milhares de operários da construção civil”, conclui a nota. O governo reafirmou seu compromisso com a continuidade e fiscalização das obras em andamento, bem como com a correta utilização dos recursos federais.

Segue, na íntegra, a nota pública emitida pela Secretaria de Obras Públicas:

Nota Pública

Ítalo Almeida Lopes Secretário de Estado de Obras Públicas do Acre

Legenda para foto: Obras paralisadas no Acre: governo afirma que levantamento do TCU utiliza dados desatualizados e não reflete a realidade atual.