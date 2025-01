“Graças a Deus, eu e meus filhos estamos vivos”, diz mulher esfaqueada pelo ex

Em um vídeo enviado ao Correio, Karolyne dos Santos Silva, de 29 anos, relatou estar bem após ter sido esfaqueada pelo ex-companheiro João Paulo de Oliveira Costa Pereira, de 33 anos. O agressor também dopou os dois filhos do casal, de 5 e 9 anos. O caso ocorreu na segunda-feira (13/1), em Ceilândia.

“Graças a Deus, eu e meus filhos estamos vivos. Não corremos risco de vida. Minha maior preocupação foi o desespero que senti enquanto sofria as agressões e, no hospital, o que mais me angustiava eram meus filhos. A última cena que tenho deles é de ambos espumando pela boca, sem saber o que o pai havia dado para eles. Mas, graças a Deus, agora não correm mais risco de vida”, declarou Karolyne.

Em depoimento à polícia, o agressor alegou que cometeu o crime por estar “remoendo” supostas traições e afirmou que “o cão atentou”. Durante o interrogatório, João Paulo confessou a tentativa de feminicídio e admitiu ter dopado os filhos para que eles não presenciassem o crime. Ele informou que utilizou o medicamento Rivotril, explicando que costuma tomar seis gotas para dormir, mas decidiu administrar três gotas para cada criança, por considerar o remédio “muito forte”.

João Paulo relatou ainda que, após fazer as crianças adormecerem, as deixou deitadas na cama da vítima. Testemunhas relataram que ele invadiu a residência da ex-companheira enquanto ela estava na academia e ainda não havia retornado. Nesse período, ele dopou as crianças com o medicamento, usado no tratamento de crises epilépticas, que possui efeito sedativo e inibe as funções do sistema nervoso central.

Veja o vídeo: