Grávida, Lexa é internada; saúde do bebê é delicada

Grávida, a cantora Lexa, 29, foi internada em estado grave na última segunda-feira (20), em São Paulo. Ainda não há informações sobre o quadro clínico da cantora no momento, mas o quadro do bebê é delicado. As informações foram confirmadas pela assessoria da cantora à CNN.

Pelas redes sociais Lexa anunciou, na noite desta terça-feira (21), a saída do Carnaval 2025 como rainha de bateria da escoa Unidos da Tijuca. “Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano”, escreveu ela em um longo texto publicado no Instagram. “A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha.”

“Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança”. complementou. A cantora foi confirmada como musa da agremiação no final de 2024. Voz de “Chama Ela” e “Sapequinha”, a funkeira fez sua estreia no cargo em 2022.

No sábado (18), Lexa usou as redes sociais para relatar um inchaço no olho. “Vim na oftalmologista! Meu olho está bem inchado! E os medicamentos, grávida, estão bem diferentes… Já já estarei 100%”, escreveu a artista.

A artista anunciou a primeira gestação em outubro, fruto da relação com o ator Ricardo Vianna.