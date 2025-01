Homem é preso com motocicleta adulterada durante patrulhamento em bairro de Rio Branco

No início da noite deste sábado (4), policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Companhia de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (GIRO) detiveram um homem que pilotava uma motocicleta Honda Fan 125, de cor prata, com placa adulterada. A abordagem aconteceu nas proximidades da Rua Aruanã, no bairro Cabreúva, em Rio Branco.

A prisão foi resultado de um patrulhamento tático realizado pelas equipes na região. Segundo o Bope, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas foi interceptado e detido em via pública pela equipe do GIRO.

Após verificações, os policiais identificaram que a placa da motocicleta apresentava adulterações. O veículo foi apreendido e, juntamente com o condutor, encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco, onde o caso foi registrado.

O homem foi autuado com base no artigo 311 do Código Penal, que prevê pena para crimes relacionados à adulteração de sinal identificador de veículo automotor. As autoridades seguem investigando a procedência da motocicleta.