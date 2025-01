Homem é preso por perturbar idosos com aparelhagem de som no interior do Acre

A Polícia Militar de Sena Madureira registrou mais uma ocorrência de perturbação ao sossego no município. Um homem foi preso e conduzido para a Unidade de Segurança Pública juntamente com a aparelhagem de som.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, durante a madrugada a equipe foi acionada na altura do km 03, da estrada São João. Consta que o acusado estava com o som em volume excessivo sobre uma carretinha perturbando principalmente os idosos (83 anos e 86 anos, respectivamente).

Mesmo recebendo orientação para desligar o som, ele não obedeceu e permaneceu com o som em alto volume. Desse modo, foi preso por perturbação ao sossego e desobediência.

Toda a estrutura do som também foi levada para a Unidade de Segurança Pública.