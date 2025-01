Homem que tentou estuprar vítima no horto é agredido por detentos em presídio; ele foi levado ao IML

O preso Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, que foi detido na tarde desta segunda-feira (13), pouco depois de ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça, foi agredido por outros detentos na cela 13 do pavilhão C (triagem), na noite desta terça-feira (14), no Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

Segundo informações de fontes policiais, por volta das 18h de terça-feira, Guilherme foi imobilizado com um peso enquanto outros detentos o agrediam. Os policiais penais ouviram os gritos de socorro, dirigiram-se ao local, retiraram-no da cela e o colocaram na área de isolamento.

Na tarde desta quarta-feira (15), Guilherme foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito. Após o procedimento, ele foi encaminhado de volta ao Presídio Francisco de Oliveira Conde.