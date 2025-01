Após decisão da justiça, acusado de tentativa de estupro no horto é preso pela Força Tática

Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, foi detido na tarde desta segunda-feira (13), pouco tempo após ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça. A ação foi realizada pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Tático do 3º Batalhão, na rua São Caetano, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

A prisão ocorreu na residência da mãe do suspeito, onde ele foi localizado pelas equipes policiais. Segundo informações das autoridades, Guilherme, que utiliza tornozeleira eletrônica, não resistiu à abordagem. Após a apresentação do mandado de prisão, ele foi conduzido sem incidentes para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Posteriormente, será encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

No último sábado (11), Guilherme foi preso em flagrante sob a acusação de tentativa de estupro e lesão corporal contra uma mulher de 46 anos, no Horto Florestal, em Rio Branco. Segundo relatos da vítima, o suspeito tentou roubar seus pertences antes de arrastá-la para a mata, onde pretendia consumar o crime. Durante a luta, a mulher sofreu várias lesões, mas conseguiu escapar e pedir ajuda.

Apesar de ter sido detido no sábado, Guilherme foi liberado no domingo (12), após audiência de custódia. Na ocasião, a Justiça concedeu liberdade provisória ao acusado, que já possui antecedentes criminais por violência contra a mulher, com registro de um caso semelhante em 2021.

A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Clovis Lodi, da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco, que destacou a gravidade do crime e a reincidência como justificativas para a medida. Segundo o magistrado, outras alternativas cautelares seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a segurança da sociedade.

A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso.

