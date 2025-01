ICMBio abre processo seletivo para contratar agentes ambientais no Acre; veja

Um novo processo seletivo foi aberto nesta quarta-feira (22), pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os profissionais contratados serão encaminhados ao Núcleo de Gestão Integrada (NGI) Alto Tarauacá-Santa Rosa do Purus. Os cargos são Agentes Temporários Ambientais.

Serão quatro vagas destinadas para pessoas com ensino fundamental incompleto, com remuneração sendo equivalente a um salário mínimo, mais auxílios. A duração do contrato é de 24 meses, com três das vagas sendo para Rio Branco, e apenas uma para o Jordão.

As inscrições acontecem entre os dias 21 e 27 de janeiro, e aconteceram de maneira presencial, nas sedes do ICMBio, tanto em Rio Branco como em Jordão, ou através de e-mail. É importante destacar que não serão cobradas taxas de inscrição.

Os documentos necessários para a inscrição no concurso são os seguintes: RG, CPF, comprovante de residência, certidões de antecedentes criminais, além de declarar disponibilidade para viagens a trabalho. O resultado final está previsto para 13 de fevereiro.