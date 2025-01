Idoso é preso acusado de atirar e matar homem que entrou em sua fazenda para caçar

Um fazendeiro de 68 anos foi preso no último sábado (18), em Rio Branco (AC), suspeito de assassinar Francisco do Nascimento de Melo, de 48 anos. O crime aconteceu na última terça-feira (14), em uma propriedade rural no quilômetro 37 da BR-317, no município de Boca do Acre.

De acordo com as investigações, Francisco estava caçando na propriedade do suspeito, acompanhado de seu filho de 14 anos, quando foi abordado pelo fazendeiro. Após uma discussão, o idoso sacou uma arma e atirou contra a vítima. O autor fugiu em seguida.

O delegado Gustavo Kallil, responsável pelo caso, explicou que o desentendimento começou porque a vítima teria entrado nas terras do fazendeiro para caçar. Testemunhas ouvidas pela polícia confirmaram a troca de ameaças antes do disparo que matou Francisco.

O crime gerou a abertura de um inquérito policial conduzido pela 61ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP), que identificou e localizou o suspeito. O homem foi autuado por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.

Em um vídeo que circula na internet uma testemunha narra com o crime teria acontecido.