O imóvel vinha sendo monitorado há três meses, após levantamentos apontarem uma movimentação considerada suspeita na área

Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes em Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (21). A operação, realizada no âmbito da Operação Tiradentes, contou com a atuação da Polícia Civil do Acre (PCAC) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

O material foi encontrado em uma residência localizada no bairro Telégrafo, que, segundo as investigações, funcionava como ponto de armazenamento de drogas. No local, os agentes apreenderam cerca de 13,45 quilos de maconha, divididos em 15 invólucros, além de 4,95 quilos de cloridrato de cocaína, distribuídos em quatro volumes, e outros 2,15 quilos de cocaína oxidada, separados em dois pacotes.

Durante a ação, também foram recolhidos R$ 14.940 em dinheiro, quatro balanças de precisão, cinco rádios comunicadores e diversos materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel vinha sendo monitorado há aproximadamente três meses, após levantamentos apontarem uma movimentação considerada suspeita na área.

O delegado Heverton Carvalho ressaltou que o resultado é fruto de um trabalho investigativo detalhado e da atuação integrada entre as forças de segurança. Segundo ele, há indícios de que a casa era usada exclusivamente como depósito de drogas.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo material apreendido.

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