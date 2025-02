Irmã de vítima de agressão comemora prisão de policial no Acre: “Não deixem de denunciar”

A prisão do policial aposentado Sebastião Bregense, acusado de espancar a esposa em uma distribuidora no bairro Cidade Nova, em Sena Madureira, causou grande repercussão nas redes sociais.

Entre as manifestações de alívio e esperança por justiça, a irmã da vítima fez um desabafo emocionante sobre a prisão do agressor.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela celebrou a decisão da Justiça e incentivou outras mulheres a denunciarem casos de violência doméstica.

“Um momento de muita felicidade, vocês não sabem o quanto eu estou feliz, porque foi uma luta muito grande. Foi difícil esperar esse mês todinho para que a Justiça fosse feita. Mas Deus é tão bom que hoje ele foi preso!”, disse ela, emocionada.

A mulher reforçou a importância da denúncia: “Vocês, mulheres que sofrem agressões, tanto físicas como psicológicas, não deixem de denunciar. Porque uma hora eles vão ser presos, sim! E agora, sim, eu estou confiando mais na Justiça”.

A decisão de prisão preventiva foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) nesta sexta-feira (31), e também resultou na suspensão da posse da arma de fogo do acusado por pelo menos dois anos ou enquanto durar o processo criminal.

O caso ganhou atenção após a vítima expor as agressões nas redes sociais. Segundo o inquérito policial, o agressor estava sob efeito de álcool quando espancou a esposa, causando múltiplos ferimentos. Populares presenciaram a cena, mas não puderam intervir, pois o homem estava armado.

A prisão de Bregense reforça a necessidade de combate à violência doméstica e de confiança no sistema judicial, conforme destacou a irmã da vítima.

Veja o vídeo: