Jiboia invade casa cheia de crianças e assusta moradores

Na noite deste domingo (5/1), o aparecimento de uma jiboia assustou moradores de uma residência localizada em São Sebastião. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o animal apresentava comportamento extremamente agressivo, exigindo cautela na captura para garantir a segurança de todos os presentes.

A serpente foi resgatada por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Ao chegar na residência, os militares perceberam a presença de diversas crianças. A proprietária conduziu os policiais até a área de serviço, onde a jiboia se escondia atrás de uma pequena churrasqueira.

A equipe do BPMA realizou o procedimento de contenção com equipamentos adequados, priorizando a proteção dos moradores e do próprio animal. A corporação ressaltou que, em casos como este, é importante isolar o local, evitando o contato de crianças e outros animais domésticos com a serpente, uma vez que a agressividade do bicho pode representar risco de acidentes.

Após a captura, o animal foi transportado e devolvido ao seu habitat natural, sendo solto com segurança no Jardim Botânico de Brasília.