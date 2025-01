João Fonseca chega a 14 vitórias seguidas, 9 sem perder um set sequer

O brasileiro João Fonseca surge para o tênis como uma possível grande estrela. A promessa, de 18 anos, estreou em Grand Slam, nesta terça-feira (14/1), com vitória impressionante sobre o número 9 do mundo, o russo Rublev, por 3 sets a 0. O triunfo aumentou ainda mais a marca pessoal da estrela.

Com o resultado, Fonseca chegou a 14 vitórias seguidas. Dessas, são nove partidas consecutivas sem perder um set sequer. Foram três conquistas no quali do Aberto de Austrália, cinco no Challenger de Camberra e cinco no Next Gen ATP Finals, além do êxito contra o Rublev.

João Fonseca, de 18 anos e 4 meses, é o brasileiro mais jovem a estrear em um Grand Slam, superando o histórico Gustavo Kuerten, o famoso Guga, que fez sua primeira partida com 19 anos e sete meses de idade, em Roland Garros 1996.