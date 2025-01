Jovem de 17 anos é brutalmente agredida pelo ex-namorado e amigo no interior do Acre; ASSISTA

A violenta agressão aconteceu no último domingo (13) pela manhã, no bairro Liberdade, município de Epitaciolândia, interior do Acre. Vídeos mostram toda a ação criminosa e covarde dos dois homens contra a jovem, de apenas 17 anos.

Segundo relatos da vítima, seu namorado, também de 17 anos, e o amigo, de 18, estavam em frente da casa conversando, no domingo de manhã, quando a jovem se aproximou dos dois e disse que iria entrar na residência para pegar seu aparelho de celular e ir embora. Neste momento começaram as agressões.

Vídeos enviados à redação do ContilNet mostram todo o horror vivido pela jovem, durante a agressão. Depois de ser esmurrada e cair no chão, os dois agressores a chutam com violência na cabeça e em todo seu corpo. São vários minutos de violência, onde a adolescente não consegue reagir.

A vítima informou para a Polícia que os dois ficaram agressivos do nada, assim que ela pediu para entrar na casa do amigo para pegar o celular e ir embora. “Do nada começaram a me bater muito e eu só lembro de abrir os olhos e ver umas pessoas tentando me levantar do chão” relatou a vítima, bastante machucada.

A jovem foi socorrida e encaminhada para a unidade hospitalar de Epitaciolândia, por terceiros. No hospital, a informação é de que os agressores “focaram na cabeça dela, chutando e pisando muito”.

Questionada da possível motivação de tal ato covarde e violento, a jovem disse achar que o namorado ficou com ciúmes, aparentemente sem motivo, e quando ela pediu pra ir embora, ele e o amigo começaram a xingar e bater nela.

A família só tomou conhecimento dos fatos no domingo à noite, quando a jovem já estava sob cuidados médicos no hospital. O namorado, um dos agressores da vítima, de 17 anos, não teve sua identidade revelada, já o amigo, cujo casal estava na residência, foi identificado como Dario Bruno. A vítima registrou Boletim de Ocorrência e a polícia deve investigar o caso.

O ContilNet não conseguiu contato com o jovem acusado de participar das agressões. O espaço segue aberto.

Câmeras de segurança flagraram o momento: