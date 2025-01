Jovem escapa da morte após ser sequestrado e agredido a golpe de terçado em Rio Branco

Ariel de Lima Campos, de 22 anos, foi agredido e ferido com um golpe de terçado na tarde desta quarta-feira, 22, no Ramal do Moreira, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ariel, morador do conjunto Habitat Brasil, estava caminhando pela região da Vila Acre quando dois criminosos o sequestraram e o levaram até o Ramal do Moreira. A vítima foi submetida a agressões, incluindo chutes na cabeça e no ombro, e ferida com um golpe profundo de terçado nas costas. Após sofrer as agressões e o ferimento, Ariel ainda conseguiu correr até o quilômetro 10 da rodovia AC-40 e pedir ajuda em uma residência. Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Ariel ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos. No entanto, eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de Polícia Civil da equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).