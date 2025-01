Lula diz a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026

Durante uma reunião ministerial realizada na segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva surpreendeu seus ministros ao mencionar a chance de não se candidatar à reeleição em 2026. Esta foi a primeira vez que Lula expressou em público essa possibilidade, indicando que sua decisão dependerá de diversos fatores, inclusive sua saúde e a “vontade de Deus.”

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) citou episódios pessoais recentes que reforçam sua reflexão sobre o risco que passou enquanto político. Um desses episódios incluiu uma viagem ao México, onde enfrentou problemas técnicos com a aeronave presidencial. Além disso, mencionou a cirurgia que fez após sofrer uma queda doméstica acidental.

Quais fatores influenciam a decisão de Lula sobre a reeleição?

As considerações de Lula vão além dos eventos narrados. Ele apontou também para uma consulta espiritual à “vontade de Deus”, que pode influenciar sua escolha. Apesar de suas preocupações, Lula também enfatizou a importância de que seu partido e seus ministros continuem empenhados em vencer as próximas eleições, seja quem for o candidato. Esse desejo reflete a ausência percebida de um sucessor com carisma e experiência comparáveis aos seus.

Como os partidos aliados estão reagindo a essa declaração?

Entre os partidos aliados, como PSD, MDB, Republicanos, União Brasil e PP, a reação tem sido de cautela. Lula destacou a necessidade de forte coesão dentro da base partidária, especialmente com as eleições se aproximando. Ele instou seus ministros a trabalharem pela manutenção e fortalecimento desses laços nestes tempos desafiadores.

Os representantes desses partidos, no entanto, sentiram que as palavras de Lula foram um pouco exageradas, mas reconhecem que já têm contribuído significativamente para a governabilidade, através do apoio nas votações do Congresso.

Qual é o próximo passo para o governo de Lula?

A despeito das suas dúvidas sobre a reeleição, Lula mantém um pedido claro aos seus ministros: empenho total para garantir a vitória nas urnas, mesmo que ele não seja o candidato na ocasião. Para muitos dentro do seu governo, Lula continua sendo a figura mais viável para liderar o PT em uma próxima campanha presidencial, embora ele próprio pareça estar considerando um papel alternativo ou de suporte, em vez de estar na linha de frente novamente.