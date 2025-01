Mãe e três filhos desaparecem após colisão entre balsa e flutuante no Amazonas

Um acidente entre uma balsa e uma casa flutuante em Manicoré, interior do Amazonas, deixou uma mulher e três filhos pequenos desaparecidos nesta sexta-feira (17).

Segundo moradores da comunidade Urumatuba, Talita Ferreira, de 22 anos, e os filhos Weverson, Lica, de 3 anos, e Lia, de 1 ano, dormiam em uma parte da estrutura do flutuante no momento da colisão. Pedaços da casa afundaram no Rio Madeira.

Testemunhas disseram que ninguém da balsa prestou socorro. Ela carregava soja e seguia em direção a Porto Velho, Rondônia. Moradores iniciaram as buscas pelos desaparecidos. Até o momento, ninguém foi encontrado.

Condição em que ficou a embarcação flutuante após batida com lancha que transportava soja/Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros do Amazonas enviou uma equipe de mergulhadores ao local. A Marinha do Brasil, por meio do 9º Comando do Distrito Naval, também informou que uma equipe com lanchas e um helicóptero foram acionados para auxiliar nas buscas pela família. A Defesa Civil da região também presta apoio.

A Polícia Civil de Manicoré investiga o caso. O comandante da balsa foi localizado depois do acidente e já foi ouvido. Ele alegou que o peso da embarcação e sua baixa velocidade impediram que o acidente fosse evitado. Os policiais continuam ouvindo testemunhas.