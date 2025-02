Mais essa! WhatsApp deixará de funcionar em celulares antigos; saiba quais

Mudanças estão a caminho para os usuários do WhatsApp. A partir de fevereiro de 2025, o aplicativo de mensagens não será mais compatível com determinados modelos de celulares mais antigos. A decisão, de acordo com a empresa, visa garantir que o app funcione com eficiência nos dispositivos modernos e que suporte as atualizações mais recentes.

A mudança impacta, principalmente, celulares que já estão no mercado há vários anos e que não possuem os recursos técnicos necessários para acompanhar as exigências do aplicativo. Entre as marcas e modelos que perderão o suporte estão:

Samsung: Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 Mini, Galaxy Trend II, Galaxy X Cover 2.

Apple: iPhone 3G e 3GS, iPhone 4 e 4S, iPhone 5 e 5C, iPhone 6S, SE e 6S Plus.

Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.

LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7 II.

Motorola: Moto G (1ª geração), Droid Razr HD, Moto E (1ª geração).

Quem ainda utiliza esses aparelhos não poderá mais acessar o aplicativo nem enviar ou receber mensagens. Isso pode causar transtornos, especialmente para aqueles que dependem do WhatsApp para comunicação pessoal ou profissional.