Motorista usou drogas antes de acidente com 39 mortos em MG, diz polícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta terça-feira (21) que o motorista da carreta que se envolveu no acidente que deixou 39 pessoas mortas em Teófilo Otoni testou positivo para substâncias entorpecentes. A tragédia ocorreu no dia 21 de dezembro.

Segundo Zema, a investigação apontou que o condutor estava sob efeito de drogas, entre elas cocaína e ecstasy. A CNN apurou que o homem também havia ingerido várias substâncias para ficar acordado, como alprazolam.

A confirmação sobre o uso de drogas ocorreu após análise da urina do motorista, que foi colhida no dia 23 de dezembro.

O condutor da carreta foi preso nesta terça-feira no Espírito Santo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais após decreto do juiz Danilo de Mello Ferraz, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni.

De acordo com o magistrado, alguns elementos foram constatados durantes as investigações:

Ausência do motorista no local do acidente;

Sobrepeso da carga da carreta;

Ausência de conferência das condições de transporte da carga pelo motorista;

Excesso de velocidade do veículo;

Jornada exaustiva de viagem;

Falta de descanso adequado;

Uso de entorpecentes;

Excesso de velocidade do caminhão, que trafegava a 90 km/h – quando o permitido para a via era de 80 km/h.

Como foi a tragédia

O acidente ocorreu na madrugada do dia 21 de dezembro de 2024.

A provável causa foi um bloco de granito que se soltou do caminhão e atingiu um ônibus que seguia no sentido contrário. O coletivo, que transportava 45 passageiros, perdeu o controle e colidiu com a carreta.

Um Fiat Argo que vinha atrás do ônibus se chocou posteriormente contra o caminhão. Os passageiros do veículo de passeio foram resgatados com vida.