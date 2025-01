Mulher é morta pelo ex enquanto passeava com filha de 3 anos em parque

Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, um homem de 40 anos, no domingo (12/1), enquanto passeava com a irmã e com a filha, de 3 anos, pelo Parque Aldeia, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O homem também foi encontrado morto e a suspeita é de que ele tinha sido linchado por populares.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao endereço e encontraram tanto o corpo da vítima quanto o corpo do agressor caídos no chão.

A mulher foi encontrada com ferimentos de faca, foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Vila Dirce, onde já chegou sem vida. Já o suspeito foi encontrado com lesões pelo corpo e próximo a uma pedra e um pedaço de madeira manchados de sangue. Ele morreu no local.

Ambos os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) e a perícia foi acionada ao endereço da ocorrência.

A faca usada pelo agressor, a pedra e o pedaço de madeira, encontrados próximos ao suspeito, foram apreendidos. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e homicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri.