Mulher trans morta em avenida era integrante da escola de samba Cidade Jardim: ‘peça fundamental’

Jeane Lui, a mulher trans assassinada neste domingo (5) na Avenida Raja Gabáglia, em Belo Horizonte, integrava a escola de samba Cidade Jardim.

Nesta segunda-feira (6), a agremiação homenageou Jeje Sucesso, como era conhecida, nas redes sociais. A escola de samba destacou o papel de Jeane nos desfiles e a classificou como uma “peça fundamental” para que o Carnaval acontecesse.

“Estávamos em pleno processo de organização para o desfile de 2025, e Jeane era uma peça fundamental nessa construção. Perdemos não apenas uma colega de trabalho, mas uma amiga querida, competente e sensível, cuja ausência será sentida em cada detalhe do que fizermos”, diz trecho da nota.

Além de uma nota de pesar, a escola de samba postou um vídeo em que Jeane aparece sorridente e mandando um beijo para a câmera.

Segundo a Polícia Militar, a mulher teria ligação com a facção Terceiro Comando Puro (TCP). Na noite do crime, ela teria discutido com a namorada de um traficante do Comando Vermelho (CV), facção rival ao TCP, identificado com “Marlin”. Jeane teria sido executada após fazer o símbolo do grupo criminoso para o traficante e seus comparsas.

Confira a nota na íntegra:

“É com imensa tristeza e profundo pesar que a Escola de Samba Cidade Jardim recebe a notícia do falecimento de Jeane, nossa querida Jeje Sucesso. Esta perda nos abala profundamente, especialmente pelos motivos e circunstâncias que cercaram esse triste acontecimento.

Jeane sempre foi uma figura essencial em nossa escola, demonstrando dedicação, comprometimento e um amor incondicional pela comunidade. Esteve sempre pronta a ajudar e fazer o que fosse necessário para construir, juntos, o nosso sonho.

Estávamos em pleno processo de organização para o desfile de 2025, e Jeane era uma peça fundamental nessa construção. Perdemos não apenas uma colega de trabalho, mas uma amiga querida, competente e sensível, cuja ausência será sentida em cada detalhe do que fizermos.

Sua alegria, proatividade e gentileza estarão presentes em nossos corações e em cada passo do nosso desfile. Levaremos adiante o seu legado, honrando a sua memória em todas as nossas ações.

A Cidade Jardim está de luto. Agradecemos por tudo o que você nos deu, Jeje Sucesso. Sua contribuição foi inestimável. Presente agora e para sempre em nossos corações.

Escola de Samba Cidade Jardim.”