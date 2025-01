Mulheres acusam criador de ‘Sandman’ de forçá-las a fazer sexo violento e lamber as próprias fezes

Novos detalhes sobre acusações de abuso sexual envolvendo o renomado autor britânico Neil Gaiman, de 64 anos, vieram à tona em uma reportagem investigativa publicada nesta segunda-feira (13) pela New York Magazine. Em julho do ano passado, uma série de mulheres denunciaram o mestre da literatura fantástica de agressão sexual em entrevistas veiculadas no podcast britânico Tortoise Media. Agora, a repórter Lila Shapiro apurou detalhes perturbadores relatados pelas mulheres, que acusam o autor de “Sandman” de comportamento coercitivo, assédio e agressões sexuais, frequentemente em contextos que envolvem uma aparente exploração de poder e vulnerabilidade.