Netflix anuncia cancelamento de “Sandman” após Neil Gaiman sofrer acusações

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (31) que a segunda temporada da série “Sandman” será a última — cancelando a possível continuação da produção.

O anúncio aconteceu alguns dias após a publicação de dossiê com detalhes das acusações de abuso sexual contra o renomado autor britânico e criador do drama, Neil Gaiman, 64.

As denúncias contra o autor se iniciaram em 2024. Desde então, produções que carregam o nome de Gaiman foram canceladas ou suspensas.

De acordo com Allan Heinberg, produtor da série, a justificativa do encerramento da série é que, ao analisar o material da primeira temporada, os diretores perceberam que não teriam material para fazer mais etapas da produção.

A produção segue Sandman, conhecido como Sonho (Tom Sturridge), um ser cósmico responsável por governar os nossos sonhos. Após ter permanecido preso por mais de um século, ele agora precisa viajar por diferentes mundos e linhas do tempo para corrigir o caos causado por sua ausência.

Entenda a polêmica

Neil Gaiman é um autor de contos, romances e roteiros. Suas obras mais populares entre o público são “Coraline” (2002) e “Sandman” (1989). Ambas chegaram a ganhar adaptações.

Ao todo, o escritor recebeu denúncias de oito mulheres diferentes, entre os anos 1986 a 2022. Todas elas estariam na faixa dos 20 anos nos ocorridos correspondentes. A mais nova tinha 18 anos.

O artigo foi apurado e publicado pela revista norte-americana Vulture. Segundo o veículo, a apuração foi feita com base na entrevista com oito mulheres, análise de mensagens de texto para amigos, troca de mensagens com o próprio autor e documentos obtidos com a polícia. Duas das supostas vítimas trabalhavam para ele. As outras seriam suas fãs.

*Nota do editor: o texto abaixo pode conter gatilhos e detalhes sensíveis sobre o fato relatado

Segundo os relatos, Neil Gaiman forçava as vítimas a ter relações por meio do BDSM, que significa um conjunto de práticas sexuais por meio da dominação, submissão e sadomasoquismo.

Além das acusações de estupro, as mulheres alegam que o consentimento e as atividades específicas de BDSM não foram discutidas e acordadas antes de acontecerem.