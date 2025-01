Padrasto é preso por torturar enteado; ele furava os dedos da criança e a obrigou a matar animal

A Polícia Civil de Tarauacá, interior do Acre, prendeu nesta quinta-feira (2), um homem acusado de torturar o enteado de apenas 12 anos. O crime teria aconteceu no último Natal, dia 25 de dezembro.

Segundo as investigações, além de torturar a criança, o homem que é usuário de entorpecentes e é alcoólatra, também é acusado de maus-tratos contra animais e de ameaçar sua companheira.

Em depoimento, a mulher e mãe da criança, relatou que o homem costumava furar os dedos da criança, pelo motivo de o menino ainda chupar o dedo, além de submetê-la a agressões físicas.

Um episódio específico chamou atenção pela crueldade, o investigado teria forçado a criança a matar um gato, sob a justificativa de que o animal havia roubado comida da cozinha. Quando o garoto se recusou, foi espancado pelo homem, que o obrigou a executar o animal.

“Desde o dia do crime, equipes da PCAC realizaram diligências ininterruptas, incluindo o feriado de Ano Novo, mas inicialmente não obtiveram sucesso devido ao fato de o suspeito estar escondido em uma área de mata fechada. Nesta quinta-feira, a equipe policial soube da informação de que o mesmo estaria na zona urbana de Tarauacá, que rapidamente realizou a prisão do suspeito”, disse a nota da polícia.

De acordo com o delegado Dr. Renan Santana, responsável pelo caso, a violência foi sendo intensificada ao longo do tempo devido à ausência de denúncias iniciais. “O histórico de violência não foi rompido no começo por falta de denúncia, e isso permitiu que a situação se agravasse até culminar nesse crime grave. No entanto, a polícia cumpriu seu papel nas investigações, o que resultou na prisão do suspeito”, afirmou o delegado.

O homem está agora à disposição do Poder Judiciário para os devidos procedimentos legais. O garoto foi encaminhado ao hospital da cidade para atendimento médico.