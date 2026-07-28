Acre está entre estados com mais internações por hepatites virais

Os números mostram, ainda, que a mortalidade hospitalar sobe com a idade

Acre tem um dos maiores números de internação por hepatite viral/Foto: Reprodução

Dados nacionais do DataSUS analisados pelo Grupo IAG Saúde revelam que o Acre é um dos estados com maior número de internações por hepatites virais no Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2026 e 2025, com 42.314 internações por hepatites virais.

A Região Norte aparece como a região com maior incidência de internações por hepatites virais, com 39,7 hospitalizações por 100 mil habitantes. De acordo com a reportagem da Folha de S. Paulo, os estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará estão entre os estados com mais internações.

Os números mostram, ainda, que a mortalidade hospitalar sobe drasticamente com a idade, atingindo 20,9% entre pacientes com 80 anos ou mais, ou seja, um em cada cinco idosos nessa faixa etária internados pela doença acaba não resistindo.

A reportagem foi publicada no contexto do Julho Amarelo, mês de conscientização e combate às hepatites virais, que tem no dia 28 de julho o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.

O que são hepatites virais?

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte do país) e o vírus da hepatite E, que é menos frequente no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e na Ásia.

As infecções causadas pelos vírus das hepatites B, C e D frequentemente se tornam crônicas. Contudo, por nem sempre apresentarem sintomas, grande parte das pessoas desconhecem ter a infecção. Isso faz com que a doença possa evoluir por décadas sem o devido diagnóstico.

O avanço da infecção compromete o fígado sendo causa de fibrose avançada ou de cirrose, que podem levar ao desenvolvimento de câncer e necessidade de transplante do órgão.

Levantamento do Grupo IAG Saúde

O levantamento considerou internações em que a hepatite viral foi o diagnóstico principal, segundo os códigos B15 a B19 da CID-10, que garante que a hospitalização teve a hepatite como causa central, não como comorbidade.

As infecções causadas pelos vírus das hepatites B, C e D frequentemente se tornam crônicas. A doença pode evoluir por décadas sem o devido diagnóstico, podendo ser a causa de fibrose avançada ou de cirrose, que podem levar ao desenvolvimento de câncer.