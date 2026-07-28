Com a decisão da executiva nacional do MDB de liberar os diretórios estaduais para definirem seus alinhamentos na eleição presidencial, o presidente do partido no Acre, ex-prefeito e pré-candidato a deputado federal, Vagner Sales, confirmou que a orientação da sigla no estado será de apoio ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro.

A posição busca acompanhar o alinhamento político do senador Marcio Bittar (PL), figura central na articulação da coligação estadual.

Em entrevista concedida ao ContilNet, nesta terça-feira (28), Vagner Sales destacou que a neutralidade da direção nacional do MDB dá margem para que cada estado adapte sua estratégia à realidade política local.

“O MDB aqui tem muita liberdade para escolher o seu candidato a Presidente da República. Não existe fechamento. Agora, a orientação que eu dou como presidente do partido é para que a gente possa acompanhar o candidato do senador Marcio Bittar, que é o Flávio Bolsonaro, do PL”, declarou Sales.

De acordo com o dirigente, a vinda de Marcio Bittar para a coligação reforçou os laços políticos do grupo, que conta também com a participação de Jéssica Sales, pré-candidata a vice na chapa encabeçada por Mailza.