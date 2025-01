Pescadores de Sena Madureira capturam pirarucu de 100kg no Lago do Mariomba

Pescadores de Sena Madureira, município localizado no interior do Acre, realizaram uma impressionante captura no Lago do Mariomba. Um pirarucu, peixe típico da região amazônica, pesando 100kg.

A captura do enorme peixe foi celebrada pelos pescadores, que compartilharam a façanha com a comunidade local.

O pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, tem grande importância para a economia local, sendo uma das principais espécies de pesca artesanal. A pesca do pirarucu é regulamentada para garantir a sustentabilidade da espécie, que já esteve ameaçada de extinção em várias partes da Amazônia.

A captura de 100kg é rara e representa um marco para a pesca local, atraindo a curiosidade de muitos moradores e turistas da região. As informações são do site Yaco News.