Polícia Civil do Acre desarticula setor financeiro de facção criminosa em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Criminais (Neic), realizou nesta segunda-feira, 6, uma operação significativa em Cruzeiro do Sul, resultando na desarticulação do núcleo financeiro de uma organização criminosa que atuava na região.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, um homem apontado como responsável pela tesouraria da facção foi preso em flagrante. Ele era encarregado de reunir recursos obtidos de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas em bairros da cidade, e encaminhá-los às lideranças do grupo.

Na residência do suspeito, foram encontrados aproximadamente R$ 48 mil em espécie, cadernos com registros detalhados de valores arrecadados, e uma quantidade de drogas.

O delegado Heverton Carvalho, responsável pela operação, destacou a relevância da ação para o enfrentamento ao crime organizado. “Essa é uma importante ação da Polícia Civil, pois atingimos diretamente o setor financeiro da organização criminosa. Esses valores eram usados para a manutenção das atividades ilícitas, como aquisição de armas, suporte a membros presos e até mesmo pagamento de serviços advocatícios. Atingir essa estrutura é enfraquecer o crime na sua base.”

A operação demonstra o empenho da Polícia Civil em atacar pontos estratégicos das organizações criminosas no estado, buscando desestabilizar suas bases operacionais e contribuir para a segurança pública. As informações são da Polícia Civil do Acre.