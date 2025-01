A Polícia Civil do Acre (PCAC) executou, na última quinta-feira (30), mandados judiciais relacionados a casos de violência doméstica em Plácido de Castro. A operação foi conduzida por uma equipe de policiais femininas e ocorreu após decisão do Poder Judiciário, que atendeu à representação criminal feita pelo delegado titular do município, Leandro Lucas.

Uma das ações resultou no afastamento de um homem do convívio familiar, medida determinada com base em protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Mulher (SEMULHER). Durante o cumprimento do mandado, agentes da Polícia Civil acompanharam o Oficial de Justiça da comarca local para garantir a segurança da operação.

“A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência doméstica, atuando de forma eficaz para proteger as vítimas e garantir o cumprimento da lei”, afirmou o delegado Leandro Lucas.