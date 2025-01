Polícia encontra 2 kg de droga em casa investigada no bairro Cohab

Na manhã desta segunda-feira, 6 de janeiro, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), por meio da companhia Rotam do 6º Batalhão da Polícia Militar, atenderam a uma denúncia anônima sobre uma residência no bairro Cohab, apontada como possível cativeiro, onde uma pessoa estaria sendo mantida amarrada.

Ao chegarem ao local, os agentes conversaram com o proprietário do imóvel, identificado como V.S.O., que afirmou desconhecer qualquer atividade irregular no endereço. Segundo ele, a residência era alugada como fonte de renda.

Com a autorização do proprietário, a equipe policial realizou buscas no imóvel e localizou uma sacola contendo dois tabletes de Skunk, pesando 2 kg no total.

A substância foi apreendida e encaminhada à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Militar segue investigando o caso para identificar os responsáveis pela droga.

A denúncia inicial sobre a existência de um cativeiro no local não foi confirmada até o momento.