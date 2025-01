A cesta-básica passou por um grande aumento entre os meses novembro e dezembro de 2024, chegando a custar R$568,59 no fechamento do ano na capital do estado do Acre, Rio Branco, com o aumento sendo capitaneado por um dos queridinhos do brasileiro, o café.

O levantamento é feito pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e foi divulgado em um boletim informativo.

“Para um indivíduo, nos últimos seis meses (julho a dezembro), houve aumento considerável de R$43,28 no valor total das cestas, o que corresponde a uma variação positiva de aproximadamente 6,88%. Este aumento foi influenciado pela cesta básica alimentar, que apresentou alta no custo total de aproximadamente R$42,34 no período”, diz trecho do documento.

Dos 14 itens que compõem a cesta de alimentos, o café liderou o aumento, com alta de 16,86%, saindo de R$29,38, em média, para valores que giram em torno de R$34,33 para 600 gramas do produto.

Para o levantamento, a alta no café se justifica através de três pilares, sendo eles a menor oferta mundial do produto, a alta recente no dólar americano e também as incertezas quanto a produtividade da temporada 2025/2026 do produto.

A maior queda no mesmo período de análise é o tomate, que teve o custo de nove quilos saindo de R$66,89 em novembro para R$63,65, representando uma queda de 4,84%.

Confira os valores dos itens da cesta-básica em dezembro de 2024:

Pão (6 kg): R$85,79

Banana (7,5kg): R$81,48

Tomate (9kg): R$63,65

Carne (2,25kg): R$59

Manteiga (0,75kg): R$42,49

Leite (6 L): R$40,69

Café (0,6 kg): R$34,36

Mandioca (6 kg): R$33,37

Frango (2,25 kg): R$31,55

Arroz (3,6 kg): R$23,82

Farinha de Mandioca (3 kg): R$19,33

Açúcar (3 kg): R$12,90

Óleo (750 ml): R$7,41