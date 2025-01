Prefeito de Brasiléia leva ‘Operação Presença’ para Agrovila do Km 26 no município

Nesta sexta-feira (17), a Agrovila do Km 26, no município de Brasiléia, interior do Acre, foi palco da “Operação Presença”, uma importante ação promovida pela Prefeitura, que contou com a participação direta do prefeito Carlinhos do Pelado.

A operação vem acontecendo em todos os bairros da cidade e visa levar melhorias a todos os cantos da região municipal.

Antes do início das atividades, um café da manhã foi realizado no Centro do Idoso da agrovila. O momento serviu como uma oportunidade para alinhar os trabalhos do dia e promover a integração das equipes.

O gestor destacou a importância de estar presente nas comunidades, ouvindo as demandas da população e acompanhando de perto as ações realizadas.

“Nosso objetivo é estar sempre ao lado do povo, garantindo que as melhorias cheguem a todos os cantos do município. A Agrovila do Km 26 é uma prioridade, e essas ações reforçam nosso compromisso em construir uma cidade melhor para todos”, afirmou Carlinhos do Pelado.

Também estiveram participando da ação os vereadores Almir Andrade, Djahilson Américo, Careca Gadelha e Lucélia Borges. A presença desses e lideranças locais reforça o compromisso da gestão com a comunidade.