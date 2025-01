A prefeitura de Xapuri, interior do Acre, anunciou um processo seletivo simplificado, com cadastro de reserva para contratações temporárias, para sanar as demandas emergenciais surgidas nas secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

As inscrições seguem abertas até o dia 29 de janeiro, de maneira presencial na sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, localizada na Rua 24 de Janeiro.

O certame é de participação gratuita e é necessário apresentação de RG, CPF, comprovante de escolaridade, experiência profissional e demais documentos presentes no edital.

Ao todo, serão 92 vagas para diversos cargos, com salários que flutuam entre o mínimo e R$3.149,14, a depender da função, e carga horária, que pode ser de 20 a 40 horas semanais.

Será considerado durante o processo a análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com pontuação baseada em títulos, experiência e capacitação. O resultado estará disponível no dia 3 de fevereiro, tendo 48 horas para a entrada de recursos. A homologação final deverá acontecer no dia 7 de fevereiro.

A validade do processo seletivo é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação de mais 12 meses. Os resultados finais serão publicados no site da prefeitura de Xapuri e no Diário Oficial. Mais informações podem ser encontradas no site da prefeitura de Xapuri.