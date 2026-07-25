Expoacre 2026 tem novo perfil e mais espaço para negócios, diz coordenadora

Setor de shows ganhará áreas reservadas para pessoas com deficiência no Parque de Exposições/ Foto: ContilNet

A escolha da Rainha do Rodeio, realizada na noite deste sábado (25), no Palácio Rio Branco, marcou o início da programação da Expoacre 2026. Durante o evento, a coordenadora da feira, Kelly Lacerda, falou sobre as expectativas para esta edição e destacou as mudanças que prometem tornar a maior feira agropecuária do Acre ainda mais voltada para os negócios, sem deixar de lado a tradição e a inclusão.

Segundo Kelly, a Expoacre deste ano foi planejada para fortalecer o ambiente de negócios, ampliando as oportunidades para empresários, comerciantes e produtores locais.

“Esta edição tem um diferencial. A Expoacre está com uma cara muito mais voltada para os negócios. Reduzimos parte do espaço institucional do governo para abrir mais espaço para empresários e comerciantes. A ideia é que a feira seja, de fato, um ambiente para gerar oportunidades e mostrar o potencial do Acre para todo o Brasil”, explicou.

Além do foco na economia, Kelly ressaltou que a organização trabalhou para que a feira continue sendo um espaço acolhedor para todos os públicos. Uma das novidades é a ampliação da acessibilidade, que neste ano não ficará restrita apenas à arena do rodeio.

“No ano passado, já tivemos um espaço acessível na arena, e agora também teremos acessibilidade nos shows. Queremos que todas as pessoas possam aproveitar a feira por completo, com conforto e segurança. A Expoacre é para todos”, afirmou.

Para a coordenadora, a feira também será uma vitrine da produção acreana. Ela destacou que a agricultura familiar, o empreendedorismo e os pequenos negócios terão ainda mais espaço nesta edição.

“Vai ser uma feira muito bonita, organizada e cheia de oportunidades. A agricultura familiar estará presente, os empreendedores terão espaço para mostrar o que produzem e o público vai encontrar uma feira feita para as pessoas. Tudo está sendo preparado com muito carinho.”

Sobre as atrações, Kelly preferiu manter parte da programação em sigilo, mas garantiu que a equipe trabalha para surpreender os visitantes.

“Ainda estamos finalizando alguns detalhes, principalmente da programação de shows, mas posso adiantar que os estandes estão sendo preparados para serem cada vez mais atrativos e que pensamos em uma programação que agrade aos mais diferentes públicos.”

Outro ponto abordado por ela foi a tradicional Cavalgada, que abre oficialmente a Expoacre no próximo fim de semana. De acordo com a coordenadora, a organização está concentrando esforços para garantir uma festa segura e bem organizada.

“A proposta é reduzir a quantidade de veículos no percurso e valorizar o desfile dos animais e dos quadriciclos. Também teremos um grande reforço na segurança, com equipes trabalhando durante todo o evento para que as famílias possam participar com tranquilidade.”

Kelly também fez um convite para que a população prestigie a feira.

“Queremos que a Expoacre seja um grande encontro das famílias acreanas, um momento de celebrar o nosso estado, fortalecer os nossos negócios e viver dias de muita alegria. Estamos preparando tudo para receber o público da melhor forma possível.

Com a abertura oficial se aproximando, a expectativa é de que a Expoacre 2026 reúna milhares de visitantes em uma programação que combina entretenimento, agronegócio, cultura e geração de negócios, reforçando o papel da feira como um dos maiores eventos do Acre.

Veja o vídeo: