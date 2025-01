Prefeitura aguarda Governo Lula reembolsar cerca de R$ 5 milhões por investimentos no viaduto da AABB

Após a principal fonte de recursos para a obra do viaduto Mamed Bittar, em frente a AABB, uma emenda do senador Márcio Bittar de quase R$ 25 milhões que foi travada por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), agora a prefeitura de Rio Branco aguarda ser reembolsada pelo governo federal, por investimentos de recursos próprios que foram aplicados na obra, a fim de que esta não parasse.

Até o final de novembro do ano passado, o município de Rio Branco investiu cerca de R$ 5 milhões, de recursos próprios, enquanto apenas R$ 900 mil da emenda parlamentar haviam sido liberados.

Nesta quinta-feira (16), o secretário de finanças de Rio Branco, Wilson Leite, disse ao ac24horas que tomou conhecimento de que, na parte da tarde de quinta-feira(16), houve o desbloqueio parcial da emenda referente ao serviço já prestado pela construtora, onde parte foi pago pela prefeitura, e que por isso, aguarda reembolso.

“Confirmando que houve a execução dessas obras, aí ele faz a devolução do recurso próprio, porque estava bloqueado e pela continuidade da obra a gente preferiu manter o serviço para não prejudicar aqueles trabalhadores envolvidos na construção”, informou o secretário.