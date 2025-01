Prefeitura de Rio Branco fiscaliza trânsito em Elevado da capital para instruir motoristas infratores

Após a inauguração do elevado Beth Bocalon na avenida Dias Martins, no dia 30 de dezembro do ano passado, cujo investimento foi na casa de R$ 18 milhões, provenientes de recursos próprios da prefeitura, segundo dados da gestão, cerca de 6 mil veículos transitam pelo local diariamente.

Apesar de sua funcionalidade, o local também trouxe outros desafios para os órgãos de fiscalização, que têm enfrentado problemas relacionados ao comportamento inadequado de alguns motoristas.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), agentes estão atuando em plantões diários, das 6h à meia-noite, de segunda a sábado, para assegurar o cumprimento das normas e a segurança de pedestres e condutores.

A necessidade de intensificar a fiscalização ganhou destaque após um incidente envolvendo um suposto policial militar da reserva, que tentou realizar uma conversão proibida sobre a faixa elevada de pedestres, colocando vidas em risco, além de imagens mostrando condutores de veículos fazendo manobras arriscadas e proibidas, que podem causar acidentes de trânsito.

A RBTrans informou que as vias no entorno do elevado estão devidamente sinalizadas, com placas e pinturas conforme as normas de trânsito. Contudo, casos de desrespeito às regras têm sido registrados, levando à necessidade de reforçar as ações educativas e punitivas.

O agente de trânsito Marcos Costa explicou que o objetivo principal da fiscalização não é a aplicação de multas, mas sim, a conscientização dos motoristas.

“Vale frisar que o intuito aqui não é estar notificando ninguém, não é estar prejudicando ninguém. Porém, aquele condutor que insistir em cometer infração, nós vamos fazer aquilo que a lei manda. A nossa missão aqui é garantir a segurança viária e assegurar que o condutor tenha o seu direito de ir e vir com segurança”, explicou.