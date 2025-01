Produção de café no Acre deve crescer quase 60% em 2025, prevê IBGE

A produção de café no Acre segue em ritmo acelerado e deve ter um salto significativo neste ano de 2025. De acordo com a segunda estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a safra realizada em dezembro de 2024, o estado deve registrar um crescimento de quase 60% na produção em relação a 2024.

Esse avanço é 17 vezes maior que o crescimento estimado para a média nacional, que é de 3,4%. A expectativa de crescimento para o Acre se dá pelo aumento das áreas plantadas (55,5%) e colhidas (44,7%), além de um incremento de 10,5% no rendimento médio, comparado ao ano anterior.

VEJA MAIS: Alta no café: crise climática afeta produção e dispara preços no Acre, afirma cooperativa

O rendimento médio esperado para a safra 2025 no Acre é de 3.051 kg/ha, um número que supera em 17% a média nacional de 2.598 kg/há, valores que demonstram o alto potencial de competitividade do café produzido no estado.

O café canephora, predominante no Acre, é conhecido por apresentar maiores teores de cafeína e sólidos solúveis, características que o tornam ideal para a produção de café solúvel e blends. Essa versatilidade tem ampliado a relevância do café acreano no cenário nacional.

Em âmbito nacional, a estimativa para 2025 é de 1.058.852 toneladas de café canephora, representando um aumento de 3,4% em relação a 2024.