Quais são os cargos mais bem remunerados no mercado financeiro?

O mercado financeiro brasileiro está em plena transformação, movido pela digitalização, pelo avanço do Open Banking e pela ascensão das fintechs.

A pauta de sustentabilidade, com foco em critérios ESG, também tem influenciado decisões de investimento, enquanto a inteligência artificial e o big data revolucionam a análise de dados.

Nesse cenário, alguns cargos se destacam tanto pela demanda quanto pela remuneração, com a área de Sales Trader liderando em termos salariais.

Segundo o Guia Salarial Robert Half, os postos mais bem pagos incluem:

Diretor(a) Executivo(a) / Managing Director : com remuneração no 75º percentil de R$ 86.470, ocupa o topo da hierarquia na área.

: com remuneração no 75º percentil de R$ 86.470, ocupa o topo da hierarquia na área. Diretor(a) / Director : R$ 52.630 no 75º percentil.

: R$ 52.630 no 75º percentil. Vice-presidente / VP: R$ 38.520 no 75º percentil.

Os valores referem-se à remuneração inicial e não incluem bônus ou benefícios adicionais. A variação nos salários depende de fatores como experiência, porte da empresa e a dinâmica de oferta e demanda.

Áreas e cargos em alta

Além da área de Sales Trader, outras frentes também apresentam alta demanda:

Áreas funcionais : Comercial, compliance, crédito e risco, e fusões e aquisições estão no topo da lista.

: Comercial, compliance, crédito e risco, e fusões e aquisições estão no topo da lista. Cargos específicos: Associate de fusões e aquisições, vice-presidente ou gerente de crédito e risco, diretor(a) de finanças, analista de crédito e risco, analista de compliance e analista de operações são posições estratégicas.

Habilidades e certificações valorizadas

Empresas do setor buscam profissionais com expertise técnica e comportamental. Entre as habilidades mais requisitadas estão:

Gestão de riscos financeiros.

Finanças corporativas e regulamentação financeira.

Idiomas, inteligência emocional e pensamento crítico.

Comunicação e gestão de stakeholders.

Certificações como CFA, CFP, CGA e especializações em ESG são altamente valorizadas.

Onde estão as oportunidades

Bancos de investimento, meios de pagamento, fintechs e fundos de private equity concentram a maior parte das oportunidades do mercado financeiro no país.

Em resumo, o mercado financeiro brasileiro oferece um cenário promissor para profissionais qualificados, com cargos de liderança em alta, sobretudo na área de Sales Trader. Para se destacar, é essencial alinhar competências técnicas e comportamentais, além de obter certificações reconhecidas no mercado.

