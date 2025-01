Quem é João Fonseca, tenista que fez história ao vencer Rublev no Australian Open

João Fonseca fez história nesta terça-feira, 14, em sua estreia na chave principal de um Grand Slam, ao derrotar Andrey Rublev, atual número 9 do ranking da ATP, por 3 sets a 0 (7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5)) na Margaret Court Arena, em Melbourne Park.

A partida, válida pela primeira rodada do Australian Open, durou 2h10 e consolidou o carioca de 18 anos como uma das promessas do tênis brasileiro.

O confronto começou equilibrado, com ambos os jogadores confirmando seus serviços no primeiro set até o empate em 6 a 6. No tie-break, Fonseca mostrou mais consistência, abrindo vantagem de 4 a 0. Apesar de Rublev tentar reagir com um ace, erros do russo e um forehand decisivo do brasileiro garantiram o placar de 7 a 1 no desempate, fechando o set inicial.

No segundo set, Fonseca enfrentou alguns desafios, mas começou mantendo o saque. Em seguida, conseguiu quebrar o serviço de Rublev sem ceder pontos. Com ambos os jogadores confirmando seus games, o jovem brasileiro fechou em 6 a 3, ampliando a vantagem para 2 sets a 0.

O terceiro set foi o mais tenso. Logo no início, Fonseca teve três chances de quebra, mas Rublev resistiu e venceu o game. A maior dificuldade para o brasileiro veio no quarto game, quando o russo conseguiu uma quebra e abriu 3 a 1. Fonseca, no entanto, devolveu a quebra no game seguinte e retomou o controle. Mais uma vez, o set foi para o tie-break. Fonseca começou com dois mini-breaks e chegou a abrir 4 a 0. Apesar da reação de Rublev, o brasileiro manteve a calma, recuperou outro mini-break e encerrou o jogo com uma vitória contundente.

Momento brilhante de João Fonseca

Este triunfo sobre Rublev marca a 14ª vitória consecutiva de João Fonseca. O jovem tenista começou a destacar-se com o título do Next Gen Finals, em dezembro, e seguiu em alta ao vencer o Challenger 125 de Camberra, no início de janeiro. Além disso, ele superou o qualifying do Australian Open, derrotando os argentinos Thiago Agustin Tirante e Federico Agustin Gomez, além do honconguês Coleman Wong.

Próximos desafios no Australian Open

Na segunda rodada, Fonseca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, que venceu Stan Wawrinka por 3 sets a 1 (6/4, 5/7, 7/5 e 7/5). O vencedor desse duelo seguirá para a terceira rodada, onde enfrentará quem passar entre Fabian Marozsan, da Hungria, e Frances Tiafoe, dos Estados Unidos. Os horários e datas das próximas partidas ainda serão definidos pela organização do torneio.

Quem é João Fonseca?

João Fonseca nasceu em 21 de agosto de 2006, no Rio de Janeiro, e desde cedo mostrou talento para o esporte. Ele é filho de Roberta e Christiano Fonseca, CEO e cofundador de um hedge fund no Brasil. Antes de se dedicar ao tênis, começou sua trajetória esportiva no futsal, mas uma lesão o levou a mudar de esporte. Fora das quadras, ele é torcedor apaixonado do Flamengo.

O atleta iniciou sua jornada no tênis aos quatro anos e rapidamente se destacou nas categorias juvenis. Seu maior feito no circuito juvenil foi vencer o US Open Juvenil de 2023, tornando-se o primeiro brasileiro a encerrar a temporada como número 1 do ranking júnior.

Na transição para o circuito profissional, Fonseca quebrou recordes ao se tornar o mais jovem tenista nascido em 2006 a vencer uma partida na ATP. Em 2024, ele chegou às quartas de final do Rio Open, consolidando-se como um dos grandes nomes de sua geração. O ápice do ano foi o título no Next Gen ATP Finals, em dezembro, confirmando seu status como uma das maiores promessas do tênis mundial.

Em janeiro de 2025, João Fonseca ocupa a 113ª posição no ranking da ATP, sendo o terceiro melhor brasileiro no circuito. No ranking de duplas, ele alcançou a posição 431. Sua trajetória recente inclui uma conquista marcante: ao passar pelo qualifying do Australian Open de 2025, ele se tornou o brasileiro mais jovem a estrear na chave principal de um Grand Slam na Era Aberta.

Com seu talento e resultados impressionantes, ele é visto como uma grande promessa para o tênis brasileiro e já chamou a atenção de nomes consagrados como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.