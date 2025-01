A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco realizou um levantamento acerca dos casos de dengue que vêm sendo registrados na capital Acre. Os dados foram divulgados no programa Café com Notícias, da TV 5, na manhã desta terça-feira (14).

De acordo com o levantamento, foram visitadas cerca de 4400 casas, com quase 1000 confirmações de focos de reprodução do mosquito da dengue. O número de notificações esperadas seria em torno de uma por residência, entretanto, neste momento, as notificações estão em 10,3 por residência.

“Esse índice de infestação é muito alto e que coloca o município de Rio Branco com um alto risco para ter uma epidemia ou surto de dengue”, disse Socorro Martins, da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco.

Devido ao número de registros anotados até este momento, existem fortes indícios de que o município pode passar por uma epidemia de dengue.

Entre os ambientes com mais casos registrados estão as caixas d’água ao nível do solo, com 35,3%; pequenos depósitos móveis, com 35%; materiais inservíveis (lixo e entulho) 17,6%; pneus, com 10,1%; depósitos fixos, 1,6%; depósitos naturais com ,3%; e caixa d’água elevada, com 0,1%.