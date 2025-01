Com 2 mil notificações de dengue em Dezembro, Prefeitura deve decretar Situação de Emergência

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou na manhã desta quinta-feira (9), que o Executivo Municipal deverá nos próximos dias decretar Situação de Emergência em decorrência do aumento expressivo dos casos de Dengue, Zika e Chikungunya na capital acreana.

A decisão foi anunciada em coletiva de imprensa realizada no auditório da Prefeitura, localizado na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade. O decreto deverá sair já nos próximos dias. Segundo o secretário municipal de Saúde (Semsa), Rennan Bihts, somente em dezembro de 2024, foram registradas 2.057 notificações suspeitas da doença, um aumento de 300%.

“Essa tendência, esse comportamento que nós temos observado durante as últimas semanas, demanda das autoridades, do poder público, uma atenção, de alerta e um indicativo muito claro de uma situação que se caracteriza, uma situação de emergência em saúde”, disse.

O secretário alertou, ainda, para o alto índice de infestação predial na capital acreana, fato que tem preocupado as autoridades.

“Foi feito um levantamento pela equipe técnica da diretoria de vigilância durante o mês de dezembro e esse levantamento aponta para um índice de infestação predial de 10,3%. Ou seja, de cada 10 residências que a nossa equipe visitou, uma estava constatado algum ambiente de proliferação do vetor da dengue, que é o Aedes aegypti. Na literatura, nós temos que o índice de infestação predial superior a 3%, ele já configura um alto risco de epidemia”, alertou.

Durante a coletiva, o prefeito em exercício destacou a gravidade da situação e a importância da mobilização da sociedade para combater os focos do mosquito.

“Baseado nos últimos indicadores do ano de 2024 para 2025, foi observado um crescimento nesses focos e a importância da gente estar combatendo e controlando o vetor para que não gere uma epidemia voltada aos casos de arboviroses. E a necessidade da gente reforçar as equipes, a necessidade de combater de forma urgente e emergente”, ressaltou.

De acordo Alysson Bestene, medidas emergências já estão sendo adotadas para conter o avanço de casos, no entanto, a conscientização da população é indispensável.

“A Prefeitura Municipal de Rio Branco, baseado nos dados da equipe técnica da saúde, dentro da diretoria de Vigilância e Epidemiológica, avaliou que a necessidade da gente combater com urgência esses focos, e aqui junto com as Secretarias de Cuidado da Cidade, nós já iniciamos desde dezembro buscando eliminar esses focos, retirando os entulhos, fazendo as limpezas necessárias na cidade e vamos continuar no decorrer, nos meses de janeiro e fevereiro, monitorando todo esse controle vetorial”, acrescentou.

O decreto permitirá a intensificação de mutirões de limpeza, campanhas de conscientização e o uso de recursos emergenciais para controle epidemiológico. Além disso, equipes de saúde serão reforçadas para atender à demanda nos postos e hospitais.