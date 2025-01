Rio Branco registra índice de inflação mais alto do país em dezembro de 2024, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação, em Rio Branco, no Acre, subiu 0,53% em dezembro e terminou o ano 2024 com quase 5% de aumento, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), nesta segunda-feira (13).

De acordo com o IBGE, a capital do Acre teve o 7º maior índice acumulado no ano, e ficou acima da média do país.

O aumento dos preços verificados em dezembro de 2024 foi puxada pelo setor de alimentos e bebidas, e a maior queda foi na habitação. No ano, gêneros alimentícios também puxaram a alta. O produto com maior aumento na área alimentícia foi o café, que subiu 45% em Rio Branco.

Já a carne sobe 20,8% em 2024 e tem a maior alta em 5 anos. No entanto, o índice foi menor que o verificado em novembro, quando o IPCA ficou em 0,92% na capital. No mês de dezembro, o índice ficou um pouco acima do resultado acumulado pelo país, que foi de 0,52%.

As carnes, um dos principais itens da cesta básica, acumularam alta de 18,82%. Já as frutas tiveram 12,32% de aumento no IPCA, com destaque para o abacate, com 187,58% de aumento.

Entre o subitem de bebidas e infusões, o café, paixão brasileira e acreana, ficou com 45% de aumento no IPCA do ano passado.