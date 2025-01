Sebrae abre inscrições para programa que busca aumentar faturamento e produtividade das empresas

Donos de pequenos negócios que queiram melhorar a produtividade de suas empresas podem se inscrever no programa ALI Produtividade do Sebrae até 21 de fevereiro. A iniciativa contempla Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

O programa é 100% subsidiado pelo Sebrae no Acre, ou seja, totalmente gratuito para as empresas. Durante seis meses, as empresas participantes serão acompanhadas por um Agente Local de Inovação (ALI) com objetivo de aumentar a produtividade e faturamento dos pequenos negócios locais. A jornada de acompanhamento do ALI inclui diagnósticos, encontros individuais e coletivos, orientação sobre consultorias especializadas e mensuração de indicadores da empresa.

No ano de 2024, as empresas participantes obtiveram uma média de 13,2% de aumento no faturamento e 27,5% no indicador de produtividade. O ALI Produtividade auxilia os empresários na implementação de soluções para os desafios enfrentados nos negócios, buscando promover a cultura de inovação com propósito, deste modo fortalecendo a economia local.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição online na aba “Quero participar” ( sebrae.com.br/sites/ PortalSebrae/ brasilmaisprodutivo ) e aguardar o contato da equipe Sebrae para validação das informações.

Para mais informações sobre o programa, entre em contato no 0800 570 0800 ou procure o Sebrae no Acre nos pontos de atendimento em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.