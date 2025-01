Sem outros candidatos, Vagner Sales é aclamado presidente do MDB, por unanimidade

Os integrantes do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) decidiram, por unanimidade, nesta sexta-feira (17), que o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, permanece à frente da presidência do partido de forma provisória até agosto de 2024.

Vagner, que era vice-presidente do MDB, precisou assumir o comando da sigla após a morte do ex-deputado federal Flaviano Melo. O regimento do partido estabelece que, após a morte ou saída do titular, o vice não assume a função de forma definitiva, mas sim provisória, ficando responsável por conduzir as eleições que instituirão a nova presidência em agosto.

Nenhum outro nome foi colocado à disposição para concorrer com Vagner, sendo ele aclamado para o cargo protocolarmente.

“Estamos aqui vivendo um momento histórico que não gostaríamos de estar vivendo, por conta da partida tão lamentável do nosso presidente Flaviano Melo. É uma missão honrosa e cheia de responsabilidade”, disse o ex-prefeito.

“Hoje acordei pensando: ‘Poxa, depois de mais de 45 anos filiado ao MDB, tendo sido um soldado lá de baixo, assumo essa função’. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque tudo que faço, gosto de fazer bem feito. Quero, como presidente do partido, fazer perfeito. Então, é muito emocionante chegar até aqui”, finalizou Vagner.