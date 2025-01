Turista morre após cair de parapente na Colômbia

Uma polonesa morreu nesta terça-feira (21) após saltar de parapente em Roldanillo, na Colômbia.

Paulina Pala Biskup, de 38 anos, teve problemas com o equipamento. Testemunhas filmaram o momento em que a mulher começou a cair em queda livre.

Ela se desprendeu do parapente e caiu no abismo conhecido como “La Aguapanela”. De acordo com as autoridades locais, Biskup não prendeu o arnês, que é um equipamento de proteção, corretamente.

Mulher morreu na hora. Segundo o portal Infobae, as autoridades seguem tentando contactar a família de Biskup.

No momento do acidente, acontecia o Open Roldanillo 2025, um evento para pilotos de parapente. Entretanto, informações preliminares indicam que Biskup não era uma participante oficial do evento, e sim uma entusiasta do esporte.

Outra turista também ficou ferida durante o Open Roldanillo 2025. Em 14 de janeiro, uma mulher russa sofreu uma fratura no tornozelo após perder o controle de seu parapente e cair em uma área de difícil acesso. O resgate da turista foi feito sem maiores complicações.