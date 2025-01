Um jovem desapareceu na tarde deste domingo (5), após mergulhar no Igarapé Preto, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver os familiares do jovem desesperado a sua procura. Um grupo de pessoas também se reuniram no local.

Militares do Corpo de Bombeiros do município (CBMAC) foram acionados e realizam as buscas no Igarapé. Mais informações em breve.