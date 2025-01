Vasco bate Madureira em jogo de voo polêmico com gol de Paulinho após 1 ano

Payet entrou no lugar de Coutinho e teve boa atuação em Manaus, mesmo com o pouco tempo em campo. Participou da criação de ao menos três lances perigosos. Em um deles, entregou na boa para Maxime Domínguez, mas o suíço finalizou fraco e torto para o gol. Puma, por sua vez, aproveitou melhor os minutos escassos: foi dele o cruzamento na medida para Vegetti marcar de cabeça no último lance da partida e assegurar a primeira vitória do Vasco no Carioca 2025.