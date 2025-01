Vídeo mostra momento de pânico durante tentativa de salvamento de homem que caiu no Rio Caeté

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra um momento de aflição durante as buscas pelo homem que desapareceu nas águas do Rio Caeté, após a embarcação em que ele estava colidir com a balsa que faz a travessia dos veículos.

A vítima chegou a ser vista com as mãos para cima, pedindo socorro. Duas pessoas pularam na água para tentar salvá-la, mas não conseguiram alcançá-la. O homem desapareceu em seguida.

“Meu Deus do céu, vai rápido!”, diz a pessoa que grava o vídeo para o homem que tenta salvar a vítima.

A balsa está sendo utilizada para a travessia dos veículos, já que a ponte foi interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).