Violinista morre enquanto dava aula na Escola de Música de Brasília

O violinista peruano Ivan Quintana, 59 anos, morreu na manhã desta terça-feira (21/1), após sofrer um infarto fulminante durante o intervalo de uma aula do Curso de Verão da Escola de Música de Brasília (EMB).

O Correio apurou que ele sentiu fortes dores no peito antes de desfalecer. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados, mas os socorristas não conseguiram reverter a parada cardíaca.

O aluno do curso de verão Roberto Zens, 29, foi um dos primeiros a iniciar os procedimentos de reanimação. “Estava na EMB, quando pareceu uma pessoa perguntando se alguém tinha conhecimento em primeiros socorros, pois o professor tinha sofrido uma parada cardíaca”, disse ao Correio.

Segundo Zens, ele correu até o local, onde já se encontrava outra pessoa fazendo a massagem cardíaca. “Depois de uns 15 minutos, o Corpo de Bombeiros chegou, conseguiu reanimar por um certo momento, mas ele parou novamente e não voltou mais”, lamentou o aluno.

Profissional acessível

A reportagem também conversou com o diretor da EMB, Davson de Souza, que era amigo de Ivan Quintana. Ele comentou que o violinista estava dando aula no curso, como professor convidado, há cinco edições.“Era um irmão, uma pessoa super profissional. Violinista fantástico e muito bondoso com todos que trabalhavam com ele. Era atencioso e cuidadoso com todos que quisessem aprender sobre música”, descreveu o diretor.

Como músico, Davson disse que Ivan era uma pessoa acessível, que ajudava a todos que o procurasse. “Ficam as lembranças do cara muito alegre, ativo e amigo de todo mundo. Vivia família, música e Flamengo 24 horas por dia”, comentou. Ele deixa esposa e dois filhos.

Perfil

Nascido no Peru, Ivan Quintana se formou no conservatório superior de Lima e chegou ao Brasil em 1982, quando veio a Brasília para ser aluno do Curso Internacional de Verão da EMB. A partir desse momento, ele fincou moradia no país, completando os estudos no Rio de Janeiro, onde se formou como bacharel em violino pela UFRJ e pegou diploma de mestrado na UFG de Goiânia.

Ivan Quintana estava no Brasil desde 1982/F oto: Ilka Jussara

Ele integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira, foi concertino e spalla — músico que tem destaque na apresentação — da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e integrante convidado da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) nas turnês à Europa e Estados Unidos. Atualmente, atuava como spalla da Orquestra da Companhia de Ópera de Brasília.