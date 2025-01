Vítima pode ter sido estuprada antes de ser esfaqueada brutalmente pelo ex, que segue foragido

O laudo da perícia deve confirmar se houve, ou não, crime sexual praticado antes do assassinato da jovem Grasiely Lima de Oliveira, na madrugada desta sexta-feira, (17), no município de Mâncio Lima.

De acordo com as investigações, uma terceira pessoa pode ter estado na cena do crime, pois haviam três pares de sandálias no local. A polícia informou que a jovem estava com o rosto desfigurado, de pijama e sem calcinha quando o corpo foi encontrado pela própria irmã.

Segundo informações da Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local, encontrou a irmã da vítima no chão agarrada ao corpo, sem vida e ensanguentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas nada mais foi possível de fazer em relação a vida da jovem e apenas atestaram o óbito. A perícia e o Instituto Médico Legal- IML foram acionados para a realizar os procedimentos necessários em relação ao crime de feminicídio.

“A vítima apresentava sinais de violência física, tendo o rosto desconfigurado; e conforme o perito, aparentemente teria sofrido abuso sexual”, citou a PM, que encontrou no local duas facas, sendo uma de mesa e outra tipo peixeira, uma estaca suja de sangue, 3 pares de sandálias em locais distintos, e um desses estava próximo ao corpo da vítima.

Todos os objetos, segundo a perícia, interligam a casa do possível suspeito ao corpo dela.

Segundo informações de um morador da região, Grasiely havia saído de moto com Pedro antes do feminicídio. Quando os policiais chegaram à casa de Pedro, o portão da casa estava aberto, a chave da residência estava na porta pelo lado externo e o irmão dele estava na residência. O acusado não estava no local. A PM fez buscas, mas até o momento o acusado não foi preso.